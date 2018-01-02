В Египте на три месяца продлили режим чрезвычайного положения

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси продлил на три месяца действующий в стране режим чрезвычайного положения. Об этом говорится в официальном заявлении главы государства, передает Arab 21.

Чрезвычайное положение продлено на три месяца с 02:00 субботы, 13 января 2018 года.

"Вооруженные силы страны и полиция принимают все необходимые меры для противостояния опасностям терроризма и его финансирования. Правоохранители обеспечивают безопасность на всей территории страны", - подчеркнул президент.

Напомним, чрезвычайное положение в Египте ввели на три месяца 9 апреля 2017 года после терактов, которые произошли в двух церквях. Тогда в результате атаки погибли более 40 человек, более 100 пострадали.

Ответственность за нападение на себя взяла террористическая организация "Исламское государство".

Режим ЧП в стране был продлен в июле, а затем - в октябре.