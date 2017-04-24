В Египте не рассчитывают на возвращение российских туристов раньше середины 2018г

Российские туристы вряд ли вернутся в Египет раньше 2018 года, заявил в интервью газете Daily News Egypt глава Ассоциации туристических инвесторов Южного Синая Хишам Али.

"Египетское правительство прилагает большие усилия для пересмотра мер безопасности в аэропортах страны для того, чтобы возобновить полеты россиян в Египет, но российские власти до сих пор выдвигают им все новые и новые требования. Я не ожидаю возвращения россиян в Египет раньше середины 2018 года", - сказал Х.Али

Он добавил, что, по его мнению, решению об открытии рейсов мешают политические причины. "Туризм теперь очень политизирован, и это стало ясно в последнее время. Многие российские чиновники, которые посетили Каир за последние месяцы, говорили о возобновлении рейсов в ближайшее время. Тем не менее, ситуация и сейчас выглядит далекой от разрешения", - сказал Х.Али, добавив, что до запрета авиасообщения между РФ и Египтом в 2015 году доля россиян в общем въездном турпотоке в арабскую республику превышала треть.

Х.Али также сообщил, что в последнее время на курорт Шарм-эль-Шейх приезжает все больше туристов из Восточной Европы, Германии и Украины. Средняя загрузка отелей Шарма-аль-Шейха достигает 50-60%, но после окончания праздников, когда уедут египетские семьи, эта цифра снизится примерно вдвое. Последние шесть лет, после "арабской весны" 2011 года, местная туриндустрия сдавала позиции, и только в 2016 году наметилась тенденция к росту.

Эксперт подчеркнул, что в регионе сейчас безопасно, а недавние теракты в Александрии и Танте не привели к снижению количества гостей на курортах Южного Синая. "Я уверен, что Египет сейчас - безопасная страна, и уж тем более не единственная, страдающая от терроризма. Теракты происходят везде", - сказал Х.Али.

По его словам, недавнее решение правительства о девальвации египетского фунта выгодно для иностранных туристов, которым стало дешевле отдыхать в стране. "Средняя стоимость номера в пятизвездочном отеле Шарм-аль-Шейха составляет $50-60, что доступно для туристов с любым уровнем дохода", - добавил эксперт.

Источник: Интерфакс