В Египте решили не повышать цены на визы

В Египте власти приняли решение не повышать стоимость виз для иностранных граждан, пишет Корреспондент.

Во время заседания египетского правительства министр туризма Яхъя Рашид выразил мнение, что сейчас не самое подходящее время для повышения стоимости виз. Однако министр уверен, что данный шаг нужно будет предпринять.

"Это (повышение стоимости виз, - ред.) приведет к еще большему кризису в туристической отрасли", - отметил Рашид

Стоит отметить, что в настоящее время стоимость однократной визы достигает 25 долларов, а стоимость многократной шестимесячной визы - 60 долларов.

Напомним, в конце февраля текущего года власти Египта заговорили о повышении стоимости визы с 25 долларов до 60 долларов.

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