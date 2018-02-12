В Египте в результате АТО убиты 16 боевиков и уничтожено 66 вражеских объектов

Власти страны задействовала армию, флот и военно-воздушные силы.

Египетская армия заявила о 16 убитых и 30 арестованных в результате антитеррористической операции на севере Синайского полуострова, сообщает Al- Jazeera со ссылкой на заявление военного представителя полковника Тамера Рифая.

"Воздушные силы уничтожили 66 объектов, которые использовались террористическими элементами, чтобы укрыться от воздушных и артиллерийских атак", - сообщил Рифай.

В пятницу, 9 февраля, Египет начал "всеобъемлющую" операцию для обеспечения безопасности с участием армии, флота и военно-воздушных сил страны, чтобы вытолкать вооруженные группы с Синайского полуострова, части Дельты Нила и Западной Дельты.

Добавим, что толчком для проведения военной операции стало нападение боевиков группировки "Исламское государство" в ноябре 2017 на мечеть в городе Бир-аль-Абеде, что на севере Синайской провинции, в результате которого погибли как минимум 305 человек, среди которых 27 - дети.

Президент Абдель Фаттах эль-Сиси после инцидента дал армии три месяца для наведения порядка в регионе, используя "всю грубую силу".

После нападения на мечеть египетские силы безопасности уже проводилии спецоперации на севере Синайского полуострова, во время которой ликвидировали 11 "террористических элементов".