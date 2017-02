В ЕК приветствовали приближение Нидерландов к ратификации ассоциации Украина-ЕС

В Еврокомиссии приветствовали положительное голосование в нижней палате парламента Нидерландов законопроекта относительно ратификации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС.

Об этом написал в Twitter еврокомиссар по европейской политике соседства и переговоров о расширении Йоханнес Хан, сообщает собственный корреспондент Укринформа в Брюсселе.

"Приветствую положительное голосование нидерландской Палаты представителей за Соглашение об ассоциации Украина-ЕС. Это шаг в правильном направлении!", - подчеркнул еврокомиссар.

Welcome positive vote of #Dutch House of Representatives on #EU-#Ukraine Association Agreement. Step in the right direction! - Johannes Hahn (@JHahnEU) 23 февраля 2017 г.

Как сообщал Укринформ, в четверг Нижняя палата парламента Нидерландов одобрила ратификацию ассоциации Украина-ЕС.

Для завершения ратификации документ должен быть утвержден также Верхней палатой палатой парламента Нидерландов. Ожидается, что голосование по этому вопросу состоится после 15 марта, когда в стране должны состояться выборы в Нижнюю палату.