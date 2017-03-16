В ЕП призвали к дальнейшим санкциям против России за нарушение прав человека в Крыму

Европарламент сегодня одобрил резолюцию, в которой призвал Россию освободить незаконно удерживаемых граждан Украины. Об этом говорится в сообщении Европарламента, - сообщает "Европейская правда".

"Европейский парламент вновь заявляет о своем осуждении незаконной аннексии Крымского полуострова и города Севастополя Россией. Он выражает сожаление по поводу нарушений свободы слова, злоупотребления СМИ, принудительного российского гражданства и дискриминационной политики, которую ведет так называемая власть, в частности, против крымскотатарского меньшинства", - говорится в сообщении.

В Европарламенте подчеркнули, что Россия должна прекратить выдавать "всем жителям Крыма российские паспорта" и "освободить без дальнейших задержек всех незаконно и безосновательно задержанных граждан Украины, как в России, так и на временно оккупированных территориях Украины".

В тексте резолюции содержится перечень из 31 фамилии граждан Украины, среди которых - Николай Карпюк, Станислав Клых, Александр Кольченко, Олег Сенцов, Ахтем Чийгоз, Али Асанов, Роман Сущенко, Николай Семена.

Россия также должна "немедленно прекратить практику преследования", пыток и систематического запугивания местных жителей, которые выступают против аннексии Крыма, заявили в ЕП.

"Европарламент призывает к дальнейшим ограничительным мерам, которые должны быть введены против лиц, ответственных за нарушение прав человека", - говорится в тексте резолюции.

Евродепутаты также напомнили о своем призыве к немедленной отмене решения так называемого Верховного суда Крыма от 26 апреля 2016 года относительно запрета Меджлиса, "законного и признанного представительного органа этнических крымских татар, чьи права были серьезно нарушены".