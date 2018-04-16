В Ереване приняли решение о разгоне демонстрации: среди пострадавших лидер протестов

В результате противостояния между протестующими и полицией на проспекте Баграмяна в столице Армении, Ереване пострадали несколько демонстрантов, в том числе лидер оппозиционного движения, депутат Национального собрания Армении Никол Пашинян.

Как сообщает "Радио Свобода", полиция растянула колючую проволоку и применила спецсредства, вероятно, шумовые гранаты, чтобы не пропустить протестующих к зданию парламента.

После этого полицейские в первых рядах временно одели противогазы. Также полиция предупредила демонстрантов, что принято решение о разгоне демонстрации.

Лидера протестов Никола Пашиняна доставили в медицинский центр. Как сообщила депутат Национального собрания Армении Лена Назарян, у него повреждена рука, а также повреждения в области лица.

Врач медцентра "Наири" сообщил, что в медучреждении, кроме Пашиняна, находятся и трое полицейских, ранены в результате столкновений в центре Еревана.

Позже через свою жену Пашинян сообщил, что после того, как ему окажут первую медицинскую помощь, он вернется к митингующим.

С утра 16 апреля сотни активистов и студентов, поддерживающих движение во главе с Николом Пашиняном, блокировали ряд центральных улиц и перекрестков армянской столицы, парализовали движение транспорта на многих участках города.

Протестующие пытаются предотвратить продолжению власти экс-президента Сержа Саргсян уже в должности премьер-министра. Голосование по кандидатуре Саргсян предназначено в парламенте на 17 апреля.