В Ереване возобновились уличные протесты

В Ереване лидер партии "Гражданский договор" Никол Пашинян, возглавивший протестное движение против экс-премьера Сержа Саргсяна, заявил, что Республиканская партия пытается использовать отставку премьер-министра для сохранения власти, передает "Радио Азатутюн".

Пашинян заявил, что 25 апреля он продолжит переговоры с представителями властей, однако вечером 24 апреля стало ясно, что встреча не состоится.

И.о. премьер-министра Армении Карен Карапетян заявил о том, что Никол Пашинян в одностороннем порядке выдвинул новые условия.

Напомним, с 13 апреля в Ереване проходили митинги с требованием ухода с поста премьер-министра Сержа Саргсяна, который ранее уже дважды был президентом. Он подал в отставку.

За время протестов были задержаны 277 человек, среди которых и Пашинян. Позавчера он вышел из СИЗО.