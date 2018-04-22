В Ереване задержали лидера протестов, полиция разгоняет митингующих

Полиция применила шумовые гранаты для сдерживания разгневанных силовыми действиями демонстрантов. Правоохранители увели Никола Пашиняна.

В воскресенье во время протестного шествия против премьерства экс- президента Сержа Саргсяна в Ереване задержали лидера протестного движения, депутата национального собрания Армении Никола Пашиняна.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Радио Азатутюн.

Когда шествие во главе с Пашиняном, которое направлялось в административный район Эребуни, дошло до улицы Арцаха, на пути шествия стал полицейский кордон в шлемах и со щитами. Демонстранты попытались прорвать полицейское оцепление, между ними и полицией произошло столкновение.

Полиция применила шумовые гранаты для сдерживания разгневанных силовыми действиями демонстрантов. Правоохранители увели Никола Пашиняна.

Затем полицейские начали разгон демонстрации, с применением силы они задерживали участников акции.

Был задержан также другой оппозиционный депутат Сасун Микаелян после того, как он обратился к участникам митинга с призывом не бояться и не расходиться. "Серж Саргсян выставил ультиматум нашей свободе", - заявил Микаелян.

На данный момент есть один пострадавший, его увезли на машине "скорой помощи".

Акции протеста против Саргсяна в Ереване проходят с 13 апреля. Участники акций периодически проводят митинги, шествия, перекрывают улицы, пытаются помешать работе государственных органов.

Полиция ежедневно задерживает десятки протестующих, большинство из которых вскоре отпускает.

Премьер-министр Серж Саргсян в субботу призвал оппозиционного депутата и организатора протестов Николу Пашиняна к диалогу. Пашинян ответил на предложение Саргсяна, что готов обсуждать только вопрос его отставки.