В ЕС готовят новые требования безопасности для автомобилей

Европейская комиссия готовит более строгие стандарты безопасности для новых автомобилей. Об этом заявила комиссар ЕС по транспорту Виолета Булк в интервью немецкой газете Die Welt, передает УНН.

"В мае Европейская комиссия представит ряд мер по обеспечению безопасности дорожного движения. К ним относятся новые обязательные правила в соответствии с положениями, которые повышают безопасность новых транспортных средств и требуют внедрения новых технических средств", - сказала она.

В частности, Булк ожидает, что это будет касаться "автоматического экстренного торможения или системы предупреждения о выезде за пределы полосы движения, чтобы предупредить водителя".

"Также так называемый интеллектуальный помощник относительно скорости в новых транспортных средствах, которые помагают водителю придерживаться соответствующих предельных значений скорости, должен повысить безопасность дорожного движения", - добавила еврокомиссар.

Она также сообщила, что число погибших в дорожных авариях в 2017 году в ЕС снизилось на 2% до 25,3 тысячи человек, что соответствует 49 погибшим на один миллион жителей.