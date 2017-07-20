В ЕС призвали власти Украины расследовать убийство Шеремета

Посол Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли призвал власти Украины провести быстрое и прозрачное расследование убийства журналиста Павла Шеремета.

Об этом сообщает Украинская правда.

"Год назад украинское гражданское общество и медиа-сообщество потеряли одного из самых талантливых и смелых журналистов. Год назад Павел Шеремет был хладнокровно убит. Эта трагедия до сих пор остается источником печали для его семьи и многих друзей и коллег, которые вместе с Павлом Шереметом защищали свободу прессы и общественные интересы всего региона" - заявил Мингарелли.

Посол отметил, что доверие граждан Украины к правоохранительным органам невозможно без раскрытия этого убийства.

"В день этой трагической годовщины хотел бы еще раз призвать украинскую власть провести быстрое и прозрачное расследование этого преступления. Нужно найти и привлечь к ответственности виновных за совершение этого грубого преступления" - заявил посол.

Как сообщал Realist, сегодня в Киеве проходит акция памяти в годовщину убийства Шеремета.

В конце июня Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что серьезный прогресс в расследовании уголовного производства по факту убийства журналиста Павла Шеремета отсутствует.

В конце мая стало известно, что следствие вынуждено заново проверять материалы производства об убийстве Шеремета из-за допущенной технической ошибки.



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