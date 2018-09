В ЕС решили продлить санкции против политиков и компаний из РФ - СМИ

Представители внешнеполитических ведомств стран Европейского Союза приняли решение еще на полгода продлить санкции против политиков и компаний из Российской Федерации в связи с оккупацией украинских территорий. Об этом в понедельник, 3 сентября, сообщил брюсселський корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в Тwitter.

"Сегодня дипломаты ЕС решили продлить срок действия визового запрета и заморозить активы еще на шесть месяцев против политиков из России и сепаратистов в Крыму и на Донбассе", - написал Йозвяк.

По его словам, всего в списке 154 человека и 44 субъекта предпринимательской деятельности, отметив, что бывший главарь самопровозглашенной "ДНР" Александр Захарченко, очевидно, будет удален из списка.

Журналист также добавил, что это решение должно быть официально утверждено послами стран-членов ЕС в среду, 5 сентября.

eu diplomats have today decided to prolong the visa ban and asset freezes by another six months of politicians from #Russia and separatist in #Crimea & #Donbas. Zakharchenko will obviously be removed so 154 ppl and 44 entities. To be confirmed by ambs on wed. #Ukraine - Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 3 вересня 2018 р.

Индивидуальные санкции Евросоюза впервые были введены 17 марта 2014 и постоянно продлевались на полгода. Сейчас они действуют до 15 сентября 2018 года.

Напомним, ранее Черногория, Албания, Норвегия и Украина продлили экономические санкции в отношении России до 31 января 2019 года.