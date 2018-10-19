В ЕС сообщили, что соглашение по Brexit готово на 90%

Глава переговорной группы Великобритании и ЕС Мишель Барнье заявил, что договор об отношениях Великобритании и ЕС по Брекситу готово на 90%, но остается вероятность того, что соглашение вообще не подпишут. Об этом сообщает Reuters.

"90% документа согласовано с Великобританией. Я убежден, что соглашение необходимо, но пока не уверен, что мы его получим", - сказал Барнье.

Британия теряет 500 миллионов фунтов в неделю из-за Brexit Лидеры 27 стран-членов Европейского союза отменили экстренный саммит по выходу Британии из состава ЕС, который был запланирован на 17-18 ноября. Как сообщает Reuters, официальные представители ЕС заявили, что во время прошедших переговоров по Brexit с участием премьер-министра Британии Терезы Мэй им не удалось достигнуть прогресса.

Отмечается, что благодаря этому у Лондона будет время на решение проблемы внутренней политики, которая, по мнению большинства лидеров ЕС, якобы является реальным препятствием для проведения сделки.

Ранее UBR писал о том, что если на саммите 17 октября переговоры премьер- министра Терезы Мэй с лидерами ЕС дадут положительный результат, а также разрешится ситуация с итальянским бюджетом на 2019 год, то стоит ожидать ралли британской и единой валют. В противном случае ралли доллара возобновится, а затем может и ускориться после публикации протоколов заседания ФРС США.

Евровалюта дорожает на мировом рынке вопреки негативным новостям из ЕС - об отмене экстренного саммита по Brexit и о проблемах с утверждением итальянского бюджета. Котировки евро за полдня 18 октября поднялись на 0,2% - до $1,1523/€, а затем немного скорректировались - к $1,1520/€

