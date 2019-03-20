В Еврокомиссии хотят провести Brexit до 23 мая

Еврокомиссия выступает либо за проведение Brexit до 23 мая, либо за долгосрочный перенос этой процедуры. Об этом сообщают в среду европейские СМИ со ссылкой на документ ЕК.

В Брюсселе объясняют свою позицию тем, что 23 мая должно быть крайним сроком, так как сразу после этого стартуют выборы в Европарламент, в которых Лондон, выходящий из ЕС, уже не должен участвовать.

Если же Великобритании потребуется больше времени для выхода из ЕС, ей придется просить о более существенном переносе сроков и, таким образом - участвовать в выборах в Европарламент.

"Любые другие варианты, в частности, продление процедуры Brexit до 30 июня, привели бы к серьезным политическим и юридическим рискам для ЕС, а также к тому, что часть неопределенности, от которой сейчас страдает Великобритания, перенесется в 27 стран, остающиеся в ЕС", - отмечается в документе.

В связи с этим, как отмечает The Financial Times, в Брюсселе намерены решительно выступить против идеи переноса Brexit на 30 июня.

Ранее премьер Великобритании Тереза Мэй объявила, что попросила ЕС перенести Brexit с 29 марта на 30 июня 2019 года.

Глава правительства подчеркнула, что намерена завершить выход страны из ЕС "не позднее 30 июня" и не планирует просить власти Евросоюза о новом переносе даты.

Решение было принято после того, как ее намерения о проведении третьего парламентского голосования по согласованной с Брюсселем сделке по выходу Великобритании из ЕС провалились. Спикер Палаты общин применил прецедент 1604 года, согласно которому невозможно вынести на голосование предложение, которое было уже дважды отклонено. В январе британский парламент отклонил сделку Мэй, аналогичное решение вынесли на мартовском голосовании.

До намеченной даты Brexit - 29 марта - осталось девять дней. Великобритания и ЕС все еще не договорились об условиях Brexit. 14 марта Палата общин проголосовала за отсрочку выхода королевства из блока. Днем ранее парламент 321 голосом выступил против того, чтобы страна вышла из Евросоюза без соглашения с Брюсселем.

Решение о выходе Великобритании из ЕС британцы одобрили на референдуме летом 2016 года. К тому моменту Мэй, которая возглавляла МВД, выступала против Brexit. Возглавив правительство, она пообещала выполнить волю избирателей о выходе из ЕС.

По материалам: Интерфакс