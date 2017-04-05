В Европарламенте прервали заседание по безвизу из-за сообщения о пожаре

Заседание Европейского парламента в Страсбурге было прервано из-за сообщения о пожаре в здании. Депутатов и сотрудников ЕП на время попросили выйти из зала.
Перерыв начался примерно в 19.05 по киевскому времени.
В ЕП в это время проходило рассмотрение вопроса, предшествующего украинскому.
Председательствующий объявил, что сработала пожарная сигнализация.
Исходя из дальнейшего развития событий, сообщение было ложным.
За 20 минут заседание возобновилось, однако из-за непредвиденного перерыва рассмотрение украинского вопроса было отложено.
Ожидается, что обсуждение украинского безвиза начнется ориентировочно в восемь вечера по киевскому времени.
Голосование запланировано на четверг, 6 апреля.