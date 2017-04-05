В Европарламенте прервали заседание по безвизу из-за сообщения о пожаре

Заседание Европейского парламента в Страсбурге было прервано из-за сообщения о пожаре в здании. Депутатов и сотрудников ЕП на время попросили выйти из зала.

Перерыв начался примерно в 19.05 по киевскому времени.

В ЕП в это время проходило рассмотрение вопроса, предшествующего украинскому.

Председательствующий объявил, что сработала пожарная сигнализация.

Исходя из дальнейшего развития событий, сообщение было ложным.

За 20 минут заседание возобновилось, однако из-за непредвиденного перерыва рассмотрение украинского вопроса было отложено.

Ожидается, что обсуждение украинского безвиза начнется ориентировочно в восемь вечера по киевскому времени.

Голосование запланировано на четверг, 6 апреля.