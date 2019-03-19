В Европарламенте сегодня покажут фильм "Заложники Путина" - об украинских пленных

В Европарламенте покажут документальный фильм об украинских политзаключенных "Заложники Путина". Показ назначен на 19 марта, вторник.

На странице фильма в Facebook сообщается, как снимался этот фильм и о чем он. Фильм рассказывает об условиях содержания украинцев в России, передает НВ.

"Многие из них содержатся в долгосрочном изолированном заключении, имеющем разрушительное влияние на их психическое здоровье. Они не имеют доступа к медицинским услугам и лишены всякого общения со своими семьями и внешним миром", - сообщают авторы фильма.

После показа состоится дискуссия с участием правозащитников, родственников украинских моряков и авторов киноленты.

Сейчас в России и на территории оккупированного Крыма незаконно удерживают около 70 украинцев.

Представители международного сообщества, официальные учреждения западных стран, известные политики, культурные и общественные деятели неоднократно обращались к России с требованием освободить Олега Сенцова, Владимира Балуха и остальных украинских политзаключенных. Россия до сих пор отвергает все эти призывы.

Кроме того, в России удерживают 24 украинских моряка, которые были захвачены во время агрессии в Азовском море.

Отметим, в конце ноября российские спецназовцы атаковали и захватили два катера и рейдовый буксир Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, которые следовали из Одессы в Мариуполь. Ранения получили несколько моряков, в плен попали 24 украинских военнослужащих.

Россия в нарушение норм международного права не признает захваченных украинцев военнопленными, подконтрольные оккупанту "суды" Симферополя и Керчи на два месяца арестовали их по обвинению в якобы "незаконном пересечении границы группой лиц".

Подконтрольный Кремлю суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей. Украинских моряков вывезли в Москву, в СИЗО "Лефортово". Раненых после лечения в больнице "Матросской тишины" также перевели в "Лефортово".

Украина указала на незаконность захвата кораблей и "судов" над моряками, подчеркнув, что переход в Мариуполь осуществлялся в соответствии с нормами международного права. Позицию страны разделяют западные партнеры, включая государства "Большой семерки".

По материалам: ZN.UA / Новое время /