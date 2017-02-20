В Евросоюз не будут пускать по паспортам непризнанных республик "ДНР" и "ЛНР"

Указ Президента РФ В.Путина о признании некоторых "документов", изданных террористическими организациями "ДНР" и "ЛНР", противоречит духу Минских договоренностей.

Об этом заявила представитель Еврокомиссии Майя Косьянчич, сообщает Укринформ.

"Указ не соответствует духу Минских договоренностей. Документы для путешествий, выданные так называемыми "ДНР" / "ЛНР", не признаются Европейским Союзом", ─ подчеркнула представитель Еврокомиссии.

Майя Косьянчич также сообщила, что высокий представитель ЕС по внешним делам и политике безопасности Могерини обсудила этот вопрос с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым накануне в Мюнхене.

Напомним, президент РФ В. Путин 18 февраля подписал указ, согласно которому признаются действительными документы, выданные так называемой властью террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" как удостоверение личности.

Как сообщает Reuter, в МИД Германии назвали это решение неприемлемым и нарушающим Минские договоренности. Такое же мнение высказали Франция и США.