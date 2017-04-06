В Евросоюзе с 15 июня отменят плату за роуминг

В странах-членах Европейского союза с 15 июня 2017 года будет отменена плата за роуминг. Об этом сообщает "Укринформ".

Именно в этот день вступит соответствующее решение, которое Европарламент принял сегодня на пленарном заседании.

"Отмена платы за роуминг, которая назначена на 15 июня, позволит потребителям звонить, передавать текстовые сообщения и мобильные данные по аналогичной цене, как дома, так и на протяжении путешествий в другую страну ЕС", - заявили в Европарламенте.

Это решение стало результатом сложных переговоров руководящих институций ЕС, стран-членов и мобильных операторов.

Напомним, что в 2015 году Европарламент одобрил законопроект об отмене платы за роуминг с 15 июня 2017 г. Однако потом было поручено разработать правила, гарантирующие защиту от потери доходов операторов и злоупотреблений. Например, мобильная связь в Ирландии в среднем в шесть раз дороже, чем в Латвии.

Как сообщала "Страна", глава МИД Украины Павел Климкин призывает Евросоюз отменить роуминг для граждан Украины во время их пребывания на территории стран ЕС. Павел Климкин подчеркнул, что в настоящее время роуминг в ЕС для украинцев весьма дорогое удовольствие.