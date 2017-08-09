В Финляндии пропали "заробитчане", но их не хотят искать

Группа "заробитчан" из 37 украинцев и троих эстонцев пропала в районе городка Тууповаара в Финляндии. Они приехали в эту страну на сезонную работу - сбор лесных ягод, сообщает финский телеканал Yle.

Заробитчане города Ююка, в последний момент их размещение было отменено.

Как сообщает телеканал, "цепочка странных событий началась 30 июля, когда секретарю местного охотничьего клуба Суло Сухонену позвонили и сообщили, что группа иностранных сборщиков ягод требует временного размещения". В итоге заробитчан привезли в домик охотничьего клуба в Тууповаара. В течение недели местные жители помогали группе с питанием.

8 августа, когда управляющий домиком Суло Сухонен, вместе с полицией прибыл к домику клуба, выяснилось, что сборщиков увезли.

"На дороге я увидел следы микроавтобуса, и понял, что в доме никого не будет", - рассказывает Сухонен.

Местонахождение группы сейчас неизвестно. Также нет сведений о том, кто их привез и отвез.

Никто из "ягодных оптовиков", с которыми журналистам удалось связаться, ничего не знает про эту группу сборщиков. Полиция их искать не намерена.