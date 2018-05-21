В Финляндии упрощают процедуру трудоустройства иностранных граждан

На юге Финляндии упростили процедуру выдачи документов, позволяющих работать в стране гражданам, не являющимся жителями Европейского союза. Об этом сообщает местное издание Yle.

Привилегии, которыми пользовались исключительно представители Европейской экономической зоны, расширили из-за экономического роста в стране.

Издание отмечает, что, в частности, в сферах информационных технологий, строительстве и ресторанном бизнесе появилось большое количество вакансий, поэтому при найме сотрудников на работу "уже не смотрят в паспорт".

Министр труда Финляндии Яри Линдстрем подчеркнул, что правительство не намерено полностью отказываться от "отдельного рассмотрения необходимости в работниках из третьих стран".

Заинтересованность в сохранении ранее действовавших привилегий выразили профсоюзы страны.