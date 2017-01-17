В Гаагском суде зарегистрировали иск Украины против России

Иск зарегистрирован по поводу нарушения Россией Конвенции ООН по противодействию финансирования терроризма и Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

В Международном суде ООН в Гааге зарегистрировал иск Украины против России.

На странице суда говорится, что иск зарегистрирован сегодня, 17 января, по поводу нарушения Россией Конвенции ООН по противодействию финансирования терроризма и Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

15 ноября Международный уголовный суд в Гааге приравнял аннексию Крыма к международному вооруженному конфликту.

Уже на следующий день, в среду, 16 ноября, Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о намерении России не стать участником Римского статута Международного уголовного суда.

Подробнее о перспективах "крымского" дела против РФ в Гаагском Международном уголовном суде читайте в статье Николая Мирного "Разорвать круг безнаказанности" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".