В Германии и Франции осудили признание Россией паспортов "Л/ДНР"

Представитель федерального правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что признание Россией "паспортов" ОРДЛО противоречит Минским договоренностям.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Берлине, передает УНИАН со ссылкой на Reuters.

"Признание документов, выданных самопровозглашенной "Донецкой народной республикой", подрывает единство Украины и полностью противоречит всему тому, что было согласовано в Минске, и поэтому абсолютно неприемлемо", - заявил Зайберт. По его словам, власти Германии не признают эти "документы".

Франция также осудила решение России временно признать паспорта, выданные сепаратистами на Донбассе, заявив, что это не соответствует духу Минских договоренностей.

Как пишет Reuters, на регулярном брифинге министерство иностранных дел Франции заявило: "Франция сожалеет об этом решении". В заявлении отмечается, что Париж хочет, чтобы Москва сосредоточилась на использовании своего влияния на сепаратистов Донбасса для обеспечения выполнения минских договоренностей. "Это единственный путь обеспечения прочного урегулирования кризиса на востоке Украины", - добавили в МИД Франции.

В свою очередь, Белорусь отказалась впускать в страну людей с так называемыми "паспортами" ОРДЛО. Об этом сообщил официальный представитель Государственного пограничного комитета Антон Бычковский, передает "Интерфакс Беларусь". Бычковский пояснил, что в соответствии с действующим законодательством, въезд на территорию республики возможен лишь в случае наличия у человека документов, предоставляющих ему право на пересечение границы, в соответствии с международными и двусторонними договорами.

"Это не вносит никаких коррективов в работу белорусской пограничной службы. Если мы встретим такого человека у себя на границе, данный человек через границу пропущен не будет, если у него будут отсутствовать документы, которые дают право на пересечение госграницы республики Беларусь. Въехать сейчас граждане по этим документам ("документами ДНР и ЛНР" - ред.) в республику Беларусь на границе с Украиной, Евросоюзом не могут. Также будет нарушением законодательства и их въезд через российско-белорусский участок границы", - сказал он.