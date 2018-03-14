В Германии назначили правительство, МИД возглавил ярый борец с фейками

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер 14 марта 2018 года официально назначил новый состав правительства канцлера Ангелы Меркель. Об этом сообщил пресс-секретарь председателя правительства Штафан Зайберт в своем Twitter.

"Теперь новое Федеральное правительство может начинать свою работу - новый кабинет после назначения федеральным президентом во дворце Бельвю", - подписал Зайберт фото с новым составом немецкого правительства.

Отметим, что в новом правительстве ФРГ, сформированном после заключения коалиционного соглашения между партиями Христианско-демократический союз (ХДС), Христианско-социальный союз (ХСС) и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), министерство иностранных дел возглавил Хайко Маас, который в предыдущем правительстве занимал должность министра юстиции и за это время запомнился как ярый борец с фейками. В частности, во время пребывания на должности министра юстиции Маас стал одним из инициаторов закона о запрете распространения в социальных сетях ненависти, пропаганды насилия и фейковых сообщений.

Еще одной особенностью нового состава правительства ФРГ стало почти полное гендерное равенство, ведь из 15 его членов 8 должностей получили мужчины, 7 - женщины.

Как сообщал УНИАН, 14 марта 2018 года, через 171 день после парламентских выборов, Бундестаг избрал Ангелу Меркель канцлером Германии, для которой это стал четвертый подряд срок при власти. Таким образом в стране завершился политический кризис, продолжавшийся с осени 2017 года.