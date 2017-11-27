В Германии партии пытаются восстановить "большую" правительственную коалицию

Социал-демократическая партии Германии согласилась на переговоры с ХДС/ХСС, чтобы сохранить политическую стабильность и не допустить досрочных парламентских выборов.

"Христианско-демократический союз" (ХДС), который возглавляет канцлер ФРГ Ангела Меркель, начал консультации с Социал-демократической партией (СДПГ) о возобновлении "большой" коалиции после провала переговоров о создании коалиции "Ямайка".

Об этом сообщает агентство Рейтер.

Отмечается, что СДПГ, лидеры которой ранее объявили об уходе в оппозицию, согласилась на переговоры с ХДС/ХСС, чтобы сохранить политическую стабильность и не допустить досрочных парламентских выборов.

Накануне лидеры христианских демократов на встрече в Берлине обсудили дальнейшее сотрудничество с СДПГ, в частности, предстоящую встречу с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.

В переговорах, которые начнутся на этой неделе, кроме Меркель и Штайнмайера, также примут участие лидер СДПГ Мартин Шульц и председатель ХСС Хорст Зеехофер, отмечает Deutsche Welle.

Напомним, что ранее в Германии провалились переговоры о создании так называемой коалиции "Ямайка", которые продолжались более месяца. "Свободная демократическая партия" 20 ноября в одностороннем порядке заявила о выходе из переговоров. Ее позицию жестко раскритиковали потенциальные партнеры по коалиции ХДС/ХСС и "Союз-90/Зеленые". При этом ранее участники переговоров по коалиции выработали совместный документ, в котором сверили позиции по проблемам внешней политики и безопасности ФРГ.