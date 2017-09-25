В Германии появился "троянский конь" Путина - украинский дипломат

В парламент Германии прошла ультраправая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ), которая не скрывает своих пророссийских взглядов, и теперь всячески будут вносить сумбур в политику немцев. Об этом рассказал "Обозревателю" дипломат, глава правления ГО "Європейський Рух України" Вадим Трюхан.

По его словам, АдГ будет добиваться восстановления отношений с Россией.

"Это троянский конь, который постоянно будет вносить сумбур в немецкую политическую жизнь. Эта партия будет продвигать альтернативные идеи по восстановлению отношений businessasusual с Россией. Очевидно, что это откровенно пропутинская партия", - сказал Трюхан.

Он считает, что ультраправая партия станет проблемой и для Европы.

"Конечно, она будет серьезным раздражителем не только для Германии, но и для всей Европы", - подытожил дипломат.

Отметим, что заместитель председателя немецкой ультраправой партии "Альтернатива для Германии" Александр Гауланд фактически оправдывает агрессивную политику России и ее лидера Владимира Путина: так, он заявлял, что Крым никогда не вернется в состав Украины, поэтому его следует признать частью России.

Напомним, согласно предварительным данным, на парламентских выборах в Германии победи блок ХДС/ХСС, возглавляемый Ангелой Меркель, который набрал 32.5%. Очевидно, именно Меркель станет канцлером в новом правительстве Германии. На втором месте - социал-демократы во главе с Мартином Шульцем, они получили 20%. Третье место заняли праворадикалы из партии Альтернатива для Германии, они получили 13,5%.

Источник: segodnya.ua



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