В Германии стартовали коалиционные переговоры

Переговоры о создании новой "большой коалиции" между Христианско- демократическим союзом (ХДС) канцлера Ангелы Меркель, его баварским партнером Христианско-социальным союзом (ХСС) и Социал-демократической партией Германии (СДПГ) начались в пятницу в Берлине.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Главы этих политических сил начали встречу в берлинской штаб-квартире ХДС, а после разговора лидеров дискуссию начнут делегации этих партий.

Предварительно ожидается, что переговоры продлятся две недели.

Перед началом переговоров Меркель заявила о своем оптимизме относительно их завершения и готовности сделать это как можно быстрее. "Мы сконцентрируемся на скорости переговоров", - заверила канцлер. По ее словам, она верит в возможность достичь согласия "в приемлемые сроки". Лидер СДПГ Мартин Шульц тоже выразил надежду на "быстрые и конструктивные переговоры".

Председатель фракции СДПГ в Бундестаге Андреа Налес также ожидает быстрого хода диалога, но выражает уверенность, что в вопросах здравоохранения, воссоединения семей беженцев и трудового законодательства социал-демократы смогут получить уступки от потенциальных коалиционных партнеров.

Напомним, переговоры начались через четыре месяца после выборов в Бундестаг. Им предшествовали попытки создать так называемую коалицию "Ямайка" в составе ХДС/ХСС, Зеленых и Свободной демократической партии (СвДП), которые, однако, провалились из-за отказа свободных демократов.

Сначала председатель СДПГ Мартин Шульц отвергал возможность вновь принять участие в формировании "большой коалиции", но после провала консультаций по "Ямайки" социал-демократы согласились принять участие в "зондировании" возможности дальнейших переговоров с ХДС/ХСС.