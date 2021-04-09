В Єгипті знайшли загублене "золоте місто".

В Єгипті вченим вдалося розкопати загублене місто, якому близько 3,5 тисяч років. Його знайшли в Луксорі, воно було побудовано королем Аменхотепом III, дідусем знаменитого фараона - Тутанхамона.

Про це пише DailyMail.

Археологи називають відкриття "золотого міста" найбільшим з часу знахідки гробниці царя Тутанхамона, виявленої майже століття тому.

Масивна конструкція являє собою розвинений комплекс з кварталами, дорогами, пекарнями, майстернями і навіть похованнями.

Вік міста вдалося датувати завдяки ієрогліфам, які знайшли на глиняному посуді, а на цеглинах були печатки царя Аменхотепа III.

Одна частина міста - це адміністративна зона, оточена зигзагоподібною стіною з одним входом. Конструкція діяла як система безпеки, дозволяючи мешканцям контролювати вхід і вихід на закриті території.

Древнє місто фараонів, відоме як Атон, було побудоване фараоном Аменхотепом III, який правив близько 1390 р. до н. е., а пізніше використовувалося Тутанхамоном.

Пошуки міста, описаного в стародавніх книгах, тривали досить довго, але успіхів не приносили. Відкриття вдалося зробити місцевим вченим.

"Багато іноземних місій шукали це місто, але так і не знайшли його", - розповідають археологи.

У добре збереженому місті були знайдені майже цілі стіни і кімнати, заповнені різними інструментами, прикрасами, скарабеями, керамічним посудом і глиняною цеглою з печаткою фараона. Вулиці міста оточені будинками. Деякі з їх стін досягають трьох метрів у висоту.

"Відкриття загубленого міста дасть нам рідкісний погляд на життя стародавніх єгиптян у той час, коли Імперія була у розквіті сил", - говорять вчені.

Унікальне місто розташоване між храмом Рамзеса III в Мединет Хабу і храмом Аменхотепа III в Мемноні.