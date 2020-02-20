В годовщину начала оккупации Крыма посольство Великобритании призвало РФ прекратить аннексию

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс в годовщину начала незаконной аннексии Крыма обратилась к России, призвав Кремль прекратить оккупацию полуострова. Об этом сообщает пресс-служба посольства в Facebook, передает УНН.

"6 лет назад Россия начала свою незаконную аннексию АР Крым. Великобритания не забыла о ее попытках изменить границы Европы и никогда не признает этого вопиющего нарушения международного права. Призываем РФ прекратить свой незаконный контроль над Крымом", - сообщает пресс-служба.

Ранее пять стран ЕС в ООН выступили с заявлением в поддержку Украины.



