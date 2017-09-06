В гонке за Крым Путин был быстрее (Политика, Сербия)

Заявления Трампа — «Америка прежде всего», «военные операции за рубежом будут вскоре прекращены» — были одними из предвыборных обещаний кандидата в президенты. Через несколько месяцев после прихода в Белый дом уже в качестве президента США Дональд Трамп позабыл эти свои предвыборные обещания.

Президент США хочет расширить военное присутствие США в Афганистане, где вот уже 16 лет Вашингрон пытается навести порядок и установить демократические режим западного образца.

«Мы нападем», — заявил Дональд Трамп, оглашая новую американскую стратегию в Афганистане, стране с самым большим военным стажем на планете.

Аналитики отметили, что новая стратегия Трампа в Афганистане включает три основных момента: подкрепление дислоцированных в этой стране американских сил, расширение помощи режиму в Кабуле, как будто афганская власть способна самостоятельно управлять страной, и оказание давления на соседние страны, прежде всего Пакистан (однако тут вспоминается и Индия), чтобы они активно включались в борьбу с «Талибаном» и «Исламским государством» (запрещенные в России организации — прим. ред.).

Когда выяснилось, что США собираются послать в Афганистан дополнительные силы (3900 солдат), стало понятно, что сейчас в этой стране у американцев намного более многочисленный контингент, чем предполагалось раньше. Вместо восьми тысяч в Афганистане уже воюет 11 тысяч американских военнослужащих, а с заявленным подкреплением они, как кажется, будут представлять собой еще более мощную военную силу.

Однако ситуация на местах полностью опровергает это впечатление. Война идет полным ходом. С начала года около 200 тысяч афганцев бежало от пожара войны, а правительство в Кабуле контролирует всего 57% территории государства.

Главный вопрос в том, получит ли Дональд Трамп достаточную поддержку для того, чтобы претворить в жизнь новую стратегию в Афганистане. Кроме традиционных политических противников Трамп может столкнуться и с решительным сопротивлением собственной Республиканской партии, где все громче высказываются требования потратить деньги, предназначенные для войны в Афганистане, внутри Америки. Если подобное сопротивление будет очень сильным, американский президент может сделать очередной поворот на 180 градусов. И тогда, как выразился автор немецкого Spiegel, Трамп остался бы верен самому себе.

«Изгнание» России с Черного моря

У украинского кризиса, похоже, есть некоторые очень хорошо скрываемые аспекты. Один из них, судя по всему, имел отношение к Крыму — стратегическому полуострову на севере Черного моря.

Недавно вышла книга двух немецких авторов Ральфа Рудольфа и Уве Маркуса «Спасение Крыма», где по-новому освещаются события на Украине в 2014 году. Их основной тезис заключается в том, США и НАТО планировали воспользоваться сменой власти в Киеве для захвата Крыма и превращения полуострова в свой главный оплот на Черном море.

Этот план предполагал, что в мае 2014 года военно-морские силы США и НАТО появятся у берегов Крыма, а затем навсегда останутся на полуострове. Со стратегической точки зрения это означало бы полное «изгнание» России с Черного моря.

По словам немецких авторов, у западного плана было всего одно слабое место: в нем не учитывалась реакция Москвы. Поняв, что после смены власти в Киеве Россия может утратить всякое влияние на Украину, еще в феврале 2014 года Москва предприняла решительные шаги для определения и реализации своей новой политики в области безопасности.

22 февраля президент Владимир Путин отдал приказ о начале операции по возвращению Крыма в состав России. В тот момент, как пишут немецкие авторы, США и НАТО уже направили свои военно-морские силы из Средиземного моря в Черное. Все крупные западные СМИ умолчали об этом, хотя знали, что силы США и НАТО планируют пересечь Черное море и укрепиться на самой границе с Россией.

Далее началась гонка на время, в которой убедительную победу одержал Путин. После референдума в Крыму, в середине марта, полуостров был присоединен к России. США и НАТО остались на бобах.

Присоединение Крыма к России было одной из главных причин для введения западных санкций против РФ. По прошествии трех лет и бог знает скольких раз затягивания санкционной петли Запад так ничего и не добился, пытаясь экономическими мерами «воспитать» Москву. Наоборот, санкции оказались палкой о двух концах, поэтому теперь они дорого обходятся и Западу.

И здесь возникает новая проблема. Европейцам наносится большой ущерб, и они все громче возмущаются по поводу жесткой политики США в отношении России — политики, которая обходится Европе так дорого. Неожиданно рупором европейского движения против санкции стал министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль. Этот немецкий социал-демократ резко раскритиковал недавний американский пакет санкции против Москвы, который, помимо прочего, предполагает суровые наказания для европейских компаний, сотрудничающих с Россией. А среди них — и немецкий химический концерн BASF, и крупная австрийская нефтяная компания ОМV.

Габриэль повторил, что Европа не будет сидеть сложа руки, а будет защищать свои экономические интересы. Вместе с тем глава немецкого МИДа предупредил американцев, что их политика в отношении России ведет к новому «ледниковому периоду», что может иметь негативные последствия для всего мира.

Жарко Ракич