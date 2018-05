В Госдепартаменте США призвали Россию освободить Сенцова и других политзаключенных

Соединенные Штаты Америки призывают Российскую Федерацию освободить кинорежиссера Олега Сенцова и других украинских политзаключенных. Об этом сообщила спикер Государственного департамента США Хизер Нойерт на своей странице в социальной сети Twitter в пятницу, 18 мая.

"Соединенные Штаты вместе с Олегом Сенцовым и призывают Россию немедленно освободить всех украинских политзаключенных", - написала спикер Госдепа.

The United States stands with Oleh Sentsov and calls on #Russia to release all Ukrainian political prisoners immediately. #FreeSentsov #FreeKolchenko #FreeBalukh #Injustice30Stories - Heather Nauert (@statedeptspox) 17 травня 2018 р.

Ранее Ассоциация режиссеров Франции призвала президента страны Эммануэля Макрона поднять вопрос об освобождении Олега Сенцова во время встречи в конце месяца с президентом РФ Владимиром Путиным. Французские кинематографисты отметили, что украинец является решительным человеком, который готов идти до конца. Вместе с тем, ситуация становится все более опасной, поскольку его здоровье ухудшается.Напомним, что Олег Сенцов объявил голодовку в тюрьме. Он требует отпустить всех украинцев, удерживаемых в России и аннексированном Крыму. По словам Сенцова, если его требования не будут выполнены, он готов умереть.

Украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали сотрудники ФСБ в Крыму весной 2014 года. Их этапировали в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджоге офисов партий на полуострове. Оба вину не признали.

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону 25 августа 2015 года вынес обвинительный приговор в отношении Сенцова. Его приговорили к 20 годам колонии строгого режима. Александр Кольченко приговорен к 10 годам заключения в колонии строгого режима.