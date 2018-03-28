В Госдепе назвали заявления Лаврова "смехотворными"

В Государственном департаменте США прокомментировали заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о шантаже со стороны Соединенных Штатов в отношении других стран с целью заставить их выслать российских дипломатов, сообщает "Укринформ".

По словам пресс-секретаря внешнеполитического ведомства Хизер Нойерт, этот комментарий российского министра является "смехотворным".

"Я бы назвала это смехотворным. Эти действия были начаты Великобританией, поскольку мы знаем, что случилось - попытка убийства британского гражданина и его дочери на британской земле. Соединенные Штаты, как и многие другие, проявили солидарность с нашим союзником. Это был смехотворный комментарий, который он сделал", - отметила представитель американского Госдепа.

Она подчеркнула, что это стало реакцией международного сообщества на масштабные дестабилизирующие действия России.

"Это является свидетельством того, насколько серьезно мир воспринимает текущую глобальную кампанию в России, направленную на подрыв международного мира и стабильности, угрозу суверенитету и безопасности стран по всему миру и дискредитацию западных институтов", - подчеркнула пресс-секретарь внешнеполитического ведомства США.

Вместе с тем, Вашингтон заявил о готовности к диалогу с Россией, однако на определенных условиях.

"Но если Россия хочет улучшить отношения, она должна, прежде всего, признать свою ответственность за атаку в Солсбери и прекратить безответственную агрессивное поведение.

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Во вторник, 27 марта, министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал массовую высылку российских дипломатов "хамством" и пригрозил ответом. Он считает это результатом колоссального давления и шантажа, который является главным инструментом Вашингтона на международной арене.

Напомним, на сегодняшний день к решению Великобритании, первоначально объявившей о выдворении российских дипломатов со своей территории, присоединились более 20 стран. Таким образом, на данный момент высылка коснется 143 российских дипломатов.

Однако при этом в Евросоюзе некоторые из стран до сих пор не присоединились к другим государствам-членам в решении выслать российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией.

Власти РФ заявили, что будут руководствоваться принципом взаимности в вопросе ответа на выдворение российских дипломатовиз стран Евросоюза, США, Канады и Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что окончательное решение об ответных действиях примет Владимир Путин.

5 марта в британском Солсбери с сильным отравлением был госпитализирован российский шпион-перебежчик Сергей Скрипаль и его дочь. Через некоторое время были госпитализированы несколько сотрудников экстренных служб, работавших на месте происшествия. По данным следствия, против Скрипачей было использовано нервнопаралитическое вещество "Новичок" российского производства.

По материалам: Укринформ