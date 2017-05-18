В Госдепе США критикуют блокирование российских сайтов в Украине

"Мы призываем украинское правительство найти пути защитить свои национальные интересы таким образом, чтобы это не подрывало конституционные принципы", - сказано в сообщении.

Госдепартамент США критикует решение запретить ВКонтакте и Одноклассники.

Об этом сообщает "Голос Америки".

"Нет сомнения, что подконтрольные России СМИ пытаются подорвать западные СМИ с помощью фейковых новостей и фальшивой информации, включительно с Украиной, где Россия использует и другие методы, чтобы подорвать правительство в Киеве. Тем не менее, свобода слова - ключевой элемент здоровой демократии, которая прописана в Конституции Украины. Мы призываем украинское правительство найти пути защитить свои национальные интересы таким образом, чтобы это не подрывало конституционные принципы", - сказано в сообщении.

Отвечая на вопрос относительно возможной предварительной коммуникации между США и Украиной по поводу введения этого шага, представитель Госдепартамента сказал, что он не может комментировать "частные дипломатические разговоры относительно этого отдельного вопроса, но мы постоянно вовлечены в дискуссии с правительством Украины о важности поддержки свободы слова".

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко подписал указ о новых санкциях против России, которые предусматривают, в частности, блокирование доступа к социальным сетям ВКонтакте и Одноклассники, а также Яндекса. Инициатором блокирования российского веб-ресурса Яндекс была Служба безопасности Украины.

Механизм блокировки доступа к российским информационным ресурсам в Интернете и запрета использования бухгалтерского программного продукта 1С поручено разработать Кабинету министров и Службе безопасности с участием Нацбанка.

В Кремле заявили, что не забывают "принцип взаимности" в связи с принятием решения о блокировании Украиной ряда российских Интернет-ресурсов.