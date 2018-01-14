В Госдуме РФ хотят расторгнуть договор с Украиной в части признания границ

В Госдуме России предложили денонсировать Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной в той части, где страны признают территориальные границы друг друга.

Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин, передает "РИА Новости", пишет "Слово и Дело".

Четвертый год аннексии Крыма: какие ошибки допустила Украина и как спекулирует ЗападИдет четвертый год аннексии украинского территории. Продолжаются судебные процессы, а убытки от потери территории оценили в более чем триллион. Между тем некоторые страны Запада предлагают обмен - деньги вместо земель. Оценку ситуации дали эксперты.

Депутат считает, что договор лишь "односторонне выгоден Украине.

"Ибо, не оговаривая механизмов партнерства, сотрудничества и дружбы, во второй статье Договора мы признаем территориальные границы Украины, а она (Украина) - наши, на момент подписания и ратификации этого документа. Подписав Договор в 1997, а затем при ратификации в 1999 году Россия подтвердила, что она считает ... Крым и Севастополь частью территории Украины, - заявил Затулин.

"Наша трактовка Договора состоит в том, что наше признание границ, сделанное в этом Договоре, взаимосвязано с темой Договора - дружба, сотрудничество и партнерство. Нет дружбы, сотрудничества и партнерства - возникает повод к тому, чтобы сказать: "Значит, надо все вопросы решать заново, в том числе и вопросы по границам. Поэтому лично я буду предлагать и предлагаю уже..., что нам нужно в части этого Договора его денонсировать - в части, касающейся статьи второй, а именно признание границ, - добавил Затулин.