В Госдуме РФ назвали основного претендента на должность постпреда при ООН

Основным кандидатом на пост постоянного представителя России при ООН является постоянный представитель России при НАТО Александр Грушко, передают российские СМИ со ссылкой на источники в Государственной думе Российской Федерации.



"Кандидатура Грушко рассматривается в числе основных на эту должность", - утверждает источник.

Тем не менее, пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что в Кремле еще не определились с кандидатурой на должность постоянного представителя.

Сообщается, что должность постоянного представителя при НАТО Грушко занимает с октября 2012 года. Ранее он занимал должность замглавы МИД РФ.

Напомним, ранее сообщалось, что в США судмедэксперты назвали причину смерти постоянного представителя Российской Федерации в ООН Виталия Чуркина.