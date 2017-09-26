В Госдуме России доклад ООН по Крыму назвали "предвзятым и основанным на домыслах"

Доклад мониторинговой миссии ООН, в котором говорится о нарушениях прав человека в аннексированном Крыму, член комитета Госдумы России по международным делам Сергей Железняк назвал "предвзятым и основанным на домыслах", пишет "РИА Крым" со ссылкой на пресс-службу депутата.

Парламентарий, пишет издание, предложил представителям ООН "не заниматься дистанционным сбором слухов и фейков, а лично посетить Крым, чтобы сделать объективные выводы о ситуации с правами человека на полуострове".

"Голословные и не имеющие доказательств обвинения нашей страны в якобы имевших место нарушениях прав граждан России в Крыму не достойны такой организации, как ООН. Россия всегда четко следует нормам международного права и никаких намеренных нарушений прав жителей Крыма после того, как на референдуме было принято решение о воссоединении Крыма и Севастополя с Россией, не было и быть не могло", - цитирует пресс-служба Железняка.

По его словам, определенные антироссийски настроенные политические силы оказывают давление на ООН, представители которой "используют недостоверные источники, предвзятость и двойные стандарты в освещении событий, что не делает им чести".

В постоянном представительстве России при отделении ООН назвали"нелегитимным" доклад Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине о ситуации с правами человека в аннексированном Крыму.

Управление Верховного комиссара по правам человека в понедельник, 25 сентября, обнародовало доклад о преступлениях России в аннексированном Крыму. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал этот доклад "важным шагом во исполнение резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 71/205".

Президент Украины Петр Порошенко, выступая на общих дебатах 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке 20 сентября, рассказал о политике репрессий, развернутой российскими властями в аннексированном Крыму, и призвал международное сообщество дать надлежащий ответ на такие действия Кремля.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон.

Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости".