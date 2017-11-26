В Грузии 27 ноября объявлен траур по жертвам пожара в гостинице в Батуми

В Грузии 27 ноября объявлено днем общенационального траура по жертвам пожара, произошедшего в гостинице "Лео Гранд" в Батуми, говорится в заявлении пресс-службы администрации правительства Грузии, сообщает Интерфакс.

"Правительство Грузии вместе с населением страны скорбит по погибшим во время трагедии, произошедшей в гостинице "Лео Гранд" в Аджарии. В день траура в память о погибших по всей Грузии будут приспущены государственные флаги", - говорится в сообщении.

В результате сильного пожара, произошедшего в пятницу, 24 ноября, в гостинице "Лео Гранд", погибли 11 человек - 10 граждан Грузии и один гражданин Ирана. Более 20 человек, среди которых пять граждан Турции и один гражданин Израиля, были госпитализированы. К настоящему времени в медицинских учреждениях Батуми продолжают лечение четверо пострадавших.