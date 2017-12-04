В Йемене официально подтвердили убийство экс-президента

Представители йеменской Партии народного конгресса официально подтвердили гибель экс-президента страны Али Абдаллы Салеха, передает Reuters.

Сообщается, что Салеха убили к югу от столицы Йемена Саны вместе с помощником генерального секретаря Партии народного конгресса Ясиром аль- Авади. Также Reuters со ссылкой на источников в группировке хуситов сообщает, что нападавшие выстрелом из ручного противотанкового гранатомета остановили бронированную машину, в которой находился Салех, после чего убили его.

Напомним, ранее сообщалось, что в Йемене убит бывший президент страны. Партия Салеха изначально отрицала, что их лидер убит, и заявляла, что он продолжает руководить силами в столкновениях против хуситов. Отметим, до этого в Сане в результате четырехдневных столкновений между повстанцами- хуситами и их бывшими союзниками - сторонниками Салеха - погибли не менее 245 человек.