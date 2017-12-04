В Йемене убит бывший президент Салех - Al Jazeera

Официального сообщения о гибели Али Абдаллы Салеха нет, в его партии ранее утверждали, что информация об этом якобы является фейком

Бывший президент Йемена Али Абдалла Салех якобы убит при бомбардировке своего дома в де-факто управляемой хуситами столице Сане. Об этом катарское агентство Аl Jazeera сообщает со ссылкой на подконтрольную проиранским повстанцам радиостанцию МВД Йемена.

Официального сообщения о гибели Салеха нет, в его партии ранее утверждали, что информация об этом является фейком.

Как сообщает агентство, в соцсетях распространяют фото- и видеоматериалы, на которых в кузове грузовика хуситов видно тело кого-то, похожего на Салеха. С того дня, как стали появляться сообщения о его смерти, Салех не появлялся на публике.

Источник Аль-Джазиры утверждает, что вместе с экс-президентом убили также главу его службы безопасности Хуссейна аль-Хамиди.

Салех был на должности главы государства с осени 1994-го по конец осени 2011 года. После череды неудачных попыток урегулировать конфликт в стране, партия Салеха призвала йеменцев "защитить страну от хуситов".

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с 2014 года. В нем участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения Ансар Алла и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии. Их поддерживает Иран. С другой стороны в конфликте участвуют правительственные войска и формирования, лояльные президенту Абду Раббо Мансуру Хади. Они получают поддержку с воздуха и на земле от коалиции во главе с Саудовской Аравией.