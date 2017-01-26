В Индии скончался посол России

В Индии на 68-м году жизни скончался посол России в этой стране Александр Кадакин

Об этом сообщили местные СМИ, передает "ДС" со ссылкой на "Интерфакс".

По некоторым данным, Александр Кадакин скончался от сердечного приступа.

Александр Михайлович Кадакин родился в 1949 году в Кишиневе.

В 1993-1997 году был послом России в Непале, с 1997 по 1999 год - директором Департамента лингвистического обеспечения МИД РФ, в 1999-2004 годах возглавлял российское диппредставительство в Индии, в 2005-2009 годах - посольство РФ в Швеции. В октябре 2009 года вновь был назначен послом России и Индии.

Напомним, в начале января в Афинах скончался консул России в Греции Андрей Меланин.