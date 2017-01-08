В Иране скончался экс-президент Хашеми-Рафсанджани

В Тегеране, столице Ирана, умер экс-президент страны Аятолла Али Акбар Хашеми-Рафсанджани.

Об этом сообщают местные агентства IRNA и Tasnim, ссылаясь на его родственников.

Как стало известно, бывшего главу государства госпитализировали после сердечного приступа в одну из больниц города, однако медикам не удалось сохранить ему жизнь. Хашеми-Рафсанджани было 82 года.

Отметим, Рафсанджани занимал пост президента дважды - с 1989 по 1997 год. Он был одной из ключевых фигур во время революции 1979 года.

Кроме этого, СМИ пишут, что Рафсанджани считался одним из богатейших людей в Иране.

Напомним, ранее умер бывший президент Португалии. Бывший португальский лидер был госпитализирован в отделение интенсивной терапии больницы Красного Креста в Лиссабоне, однако через несколько дней умер.