Військові аналітики стурбовані ситуацією на російсько-українському кордоні

Аналітики, що спостерігають за пересуванням російських військ, зазначають, що до російсько-українського кордону підведені бронетанкові, мотопіхотні, десантні та артилерійські підрозділи

Деякі російські військові експерти стурбовані ситуацією на російсько-українському кордоні. Аналітики Conflict Intelligence Team наголошують, що в цьому регіоні Росія сконцентрувала найбільшу кількість солдатів і важкої військової техніки з 2015 року.

«Це схоже на підготовку до війни», – такою назвою «Радіо Свобода» назвало одне зі своїх висвітлень. Радіостанція «Ехо Москви» висловила надію, що мова йде про «залякування Києва, а не про напад». Своєю чергою, портал «Медуза» ставить питання, чи вдасться уникнути війни.

Аналітики, що спостерігають за пересуванням російських військ, зазначають, що до російсько-українського кордону підведені бронетанкові, мотопіхотні, десантні та артилерійські підрозділи. За словами військового оглядача Міхаїла Ходарйонка (Михаил Ходаренок), якщо Україна дозволить втягнути себе у провокаційні дії сепаратистів, Росія може відкрито приєднатися до збройного конфлікту.

Російський військовий експерт Віктор Мураховський нагадав, що протягом багатьох років Росія в цю пору року організовує навчання, і, як він зазначив, «щороку в цей час починається істерика, що Росія готується до війни».

У свою чергу аналітик Conflict Intelligence Team Руслан Левієв (Руслан Левиев) наголошує, що не треба недооцінювати останні події, і підкреслює, що заплановані навчання в анексованому Криму та Ростовській області вже закінчилися, і що армія, замість повернутися до казарм, надалі залишається на полігонах. Експерт зазначив: останні спостереження показують, що військові потяги з сибірської частини країни найближчим часом доїдуть до російсько-українського кордону.

Polskie Radio

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