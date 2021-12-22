Військові керівники США і Росії провели телефонні переговори – Пентагон

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі обговорив у середу з начальником ГШ Росії Валерієм Герасимовим питання регіональної безпеки, а також зменшення ризиків конфлікту.

Про це йдеться в офіційному повідомленні речника Об’єднаного комітету начальників штабів США полковника Дейва Батлера, передає Укрінформ.

«Генерал Марк Міллі провів сьогодні телефонну розмову з начальником російського Генштабу генералом Валерієм Герасимовим. Воєначальники обговорили актуальні питання регіональної безпеки»,- зазначається в релізі, оприлюдненому за результатами переговорів.

При цьому уточнюється, що телефонна розмова відбулася в продовження діалогу з метою зменшення ризиків, а також розв’язання конфліктів. Відповідно до сталої практики, обидва лідери погодилися не розголошувати деталі спілкування, зазначили в американському військовому відомстві.

Напередодні міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що Україна спільно зі США начебто готують в ОРДЛО провокацію з використанням хімічної зброї. Пентагон, а також Держдепартамент США спростували дезінформацію, поширену Шойгу й підкреслили, що саме Росія несе відповідальність за військову ескалацію біля кордонів з Україною.