Військова загроза Росії: Байден збирає глав країн ЄС та НАТО

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден вирішив організувати зустріч із главами країн ЄС та НАТО для обговорення ситуації навколо України.

Про це повідомляє офіс прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо.

Зазначається, що Трюдо візьме участь у зустрічі, організованій президентом США, з лідерами Франції, Німеччини, Італії, Польщі, Румунії, Сполученого Королівства, Європейського Союзу та НАТО, щоб обговорити Україну.

Дата зустрічі не називається.

Раніше представники Великої Британії, Пентагону та НАТО припустили, що загострюючи ситуацію на Донбасі, Росія може створити привід для вторгнення в Україну.

Нагадаємо, у четвер, 17 лютого, бойовики на Донбасі обстріляли з забороненої Мінськими угодами зброєю майже 30 населених пунктів. Під вогонь потрапили дитячий садок, школи та комунальна інфраструктура.