Військових ОДКБ виведуть впродовж 10 днів - президент Казахстану

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив про завершення в країні військової місії Організації договору колективної безпеки.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Tengrinews.kz.

За словами президента, вже за два дні почнеться виведення іноземних військових з території Казахстану.

"Основну місію миротворчого контингенту ОДКБ завершено. За два дні розпочнеться виведення миротворчого контингенту. Війська ОДКБ будуть виведені протягом 10 днів", - сказав Токаєв на засіданні парламенту.

Як повідомляв Укрінформ, мітинги проти стрімкого підвищення цін на скраплений газ розпочалися у Казахстані 2 січня у Жанаозені (місто у Мангістауській області, на заході країни). Вони переросли у масові протести, незважаючи на те, що уряд склав свої повноваження, а також було оголошено зниження цін на газ.

Влада Казахстану звернулася до Організації договору про колективну безпеку за допомогою у придушенні протестів. ОДКБ офіційно підтвердила прибуття військового контингенту РФ та її союзників до Казахстану.

У найбільшому місті Казахстану Алмати, де тривають масові акції протесту, загинули щонайменше 30 людей.

Заступник міністра охорони здоров'я Ажар Гініят повідомила, що понад 1 000 людей постраждали внаслідок масових протестів у Казахстані, близько 400 госпіталізовані.

На всій території країни запроваджений режим надзвичайного стану.

7 січня президент Казахстану наказав відкривати вогонь на ураження без попередження.

9 січня Міністерство внутрішніх справ країни заявило про затримання 7 939 людей під час протестів.