В июне на территории всего Евросоюза окончательно отменят роуминг

С 15 июня страны Европейского союза перейдут на бесплатный роуминг. Такое решение утвердил Совет ЕС, сообщается на сайте ведомства.

"С 15 июня пользователи с мобильными телефонами, путешествующие в другие страны ЕС, смогут звонить, отправлять текстовые сообщения или производить поиск в сети без каких-либо дополнительных расходов", - говорится в сообщении.

Также, позже планируется отменить роуминг для Исландии, Лихтенштейне и Норвегии, которые не входят в ЕС.

Министр, председательствующий в ЕС Мальты Эммануэль Маллиа связала нововведение с отпускным сезоном в Европе. "Когда европейцы поедут в летний отпуск, они смогут воспользоваться свободой мобильной связи и интернетом за границей, как у себя дома. ЕС облегчает нашу жизнь в очень практичных вещах", - подчеркнула Маллиа.

Как сообщал MIGnews.com.ua, новый механизм будет основан на принципе места жительства в одной из стран ЕС и устойчивых связей европейских потребителей с одной из стран-членов. В частности, речь идет о ежедневных поездках на работу в другую страну (например, между Люксембургом и Бельгией), о специалистах, которые длительное время работают за границей, но регулярно возвращаются в родную страну.

Напомним, 6 апреля, депутаты Европейского парламента поддержали визовую либерализацию с Украиной. В соответствии с новым законом граждане Украины, у которых есть биометрические паспорта, смогут въехать в ЕС без виз на 90 дней в период каждых 180 дней с целью туризма, посещения родственников или друзей, с целью бизнеса, кроме работы.