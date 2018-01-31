В Израиле могут признать польский закон отрицанием Холокоста

В Израиле считают, что новые правки в польский закон об Институте национальной памяти являются отрицанием Холокоста

В парламенте Израиля рассмотрят законопроект, согласно которому польский закон об Институте национальной памяти, в котором хотят предусмотреть наказание за заявления о причастности поляков к преступлениям Третьего рейха, приравнивается к отрицанию Холокоста. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

"Многие поляки и другие слышали, знали и помогали нацистской машине уничтожения. Польская попытка переписать историю и закрыть рты пережившим Холокост - смелая, шокирующая и достойная презрения", - сказал один из инициаторов законопроекта Ицик Шмули.

Законопроект о внесении поправок в закон о защите от отрицания Холокоста поддержали 61 из 120 депутатов Кнессета.

Как сообщалось ранее, правительства Израиля и Польши договорились о немедленном начале диалога для разрешения спора, вызванного поправками в польский закон об Институте национальной памяти. Правки предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет или денежный штраф за использование формулировки "польские лагеря смерти". В случае принятия документа, в будущем можно будет употреблять только выражение "немецкие концлагеря".

Законопроект раскритиковал премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.

Также законопроект предполагает запрет пропаганды в Польше "бандеризма" - идеологии украинских националистов. Документ определяет "преступления" украинских националистов и украинских формирований, которые сотрудничали с Третьим Рейхом, и открывает возможность уголовного преследования лиц, отрицающих совершения этих "преступлений".