В Калифорнии полностью легализовали употребление марихуаны

Власти американского штата Калифорния с 1 января 2018 года легализовали употребление марихуаны в рекреационных целях. До этого ее использование было допустимо лишь по медицинским показаниям.

Продажа каннабиса разрешена лицам в возрасте от 21 года. При этом в частном порядке можно выращивать до шести соцветий конопли и хранить до одной унции (чуть менее 30 граммов) этого психоактивного средства, сообщает DW.

Вместе с тем магазинам розничной торговли для продажи данной продукции необходимо пройти серию проверок. Именно с жестким контролем связано то, что в первый день нового года лишь около 90 компаний смогли получить соответствующую лицензию.

Как известно, наряду с Калифорнией марихуана легализована еще в пяти американских штатах - Колорадо, Вашингтон, Орегон, Аляска и Невада. Фактически каждый пятый американец может приобрести ее легально в рекреационных целях.

Однако в федеральном законе США каннабис пока по-прежнему классифицирован как запрещенное наркотическое средство.

Как сообщалось, Конституционный суд Грузии удовлетворил иск Гиви Шанидзе и упразднил уголовное наказание за употребление марихуаны.

Согласно решению, уголовная ответственность за употребление марихуаны не соответствует статье 16 Конституции Грузии, по которой "каждый обладает правом свободного развития своей личности".

Истец в частности доказывал, что каждый гражданин страны имеет право самостоятельно выбирать подходящую для себя форму отдыха.

"Суд посчитал, что в случае индивидуального употребления наказание не может рассматриваться как подходящее средство для защиты общественного порядка", - говорится в решении Конституционного суда. По материалам: Deutsche Welle (Русская редакция) /