В Канаде осудили открытие Керченского моста. Об этом заявила министр иностранных дел Канады Кристина Фриланд, информирует сайт МИД Канады.

"Канада осуждает строительство и частичное открытие Керченского моста", - говорится в заявлении.

В ведомстве заявили, что открытие моста служит "укреплению незаконной власти России на полуострове" и является примером насильственного отделения полуострова от остальной Украины.

"Мост, связывающий Россию с незаконно аннексированным Крымом, является еще одним нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны Российской Федерации. Канада подтверждает свою приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины. Мы призываем Россию прекратить нарушать основополагающие принципы международного порядка", - написала глава МИД.

Напомним, В НАТО заявили, что Керченский мост нарушает суверенитет Украины.