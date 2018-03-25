В Каталонии собираются митинги против ареста Пучдемона

Протестные акции ожидаются в Барселоне, Жироне, Таррагоне и Льеиде. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на каталонское СМИ.

Общественная организация Каталонская национальная ассамблея, которая выступает за независимость региона, созывает в Барселоне митинг в знак протеста против ареста экс-лидера Каталонии Карлеса Пучдемона в Германии.

Организаторы акции призывают выразить свое несогласие с арестом Пучдемона и каталонских политиков.

В Жироне несколько десятков протестующих уже собрались под представительством испанского правительства. В знак протеста против ареста Пучдемона они сняли флаг Испании и обрисовали стены здания желтой краской. Желтый цвет является символом солидарности с арестованными политиками.