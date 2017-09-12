В Каталонии сотни тысяч людей вышли на марш в поддержку независимости

Акция приурочена к празднованию Национального дня Каталонии.

Сотни тысяч людей вышли на улицы в Каталонии в понедельник в знак поддержки референдума о независимости этого региона от Испании, передает Financial Times.

Организаторы заявили, что около полумиллиона человек выразили желание принять участие в главном марше в Барселоне, что свидетельствует о силе и приверженности сторонников независимости для проведения кампании в преддверии запланированного 1 октября голосования.

Одетые в желтые футболки и размахивая каталонским флагом, протестующие собрались на празднование Национального дня Каталонии, который ежегодно отмечается в регионе 11 сентября в память годовщины окончания осады Барселоны в 1714 году.

Участники демонстрации пришли на акцию с флагами Каталонии и скандировали лозунги: "Мы будем независимой страной!" и "Мы полны надежды".

Напомним, 6 сентября парламент Каталонии одобрил проведение референдума о независимости. Правительство Каталонии намеревается провести референдум о независимости Каталонии 1 октября. В начале июля в демонстрациях в поддержку независимости Каталонии приняли участие до 50 тысяч человек.

Как сообщалось в мае, Каталония провозгласит независимость, если Мадрид заблокирует референдум.

Конституционный суд Испании "заморозил" закон о референдуме в Каталонии.